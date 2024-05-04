通緝犯「貴婦奈奈」男友黃博健的父母黃立雄、黃林麗真因涉嫌詐欺數億逃亡加拿大近6年，目前已返台接受調查。有報導指出，貴婦奈奈和黃博健只有在加拿大結婚，在台灣並無夫妻之實，原來是黃母反對這門婚事。

根據《CTWANT》報導，貴婦奈奈比黃博健年長6歲，兩人於1998年交往至今；但黃博健雙親的觀念較傳統，認為「女大男小」、「夫妻差6歲會相剋相沖」，打槍這門婚事，直到貴婦奈奈為慘賠3億的黃博健擔保救人，黃母被感動後才同意兩人在加國結婚。

據悉，貴婦奈奈過去表示黃母曾對她不信任，擔心兒子黃博健會被騙走；2016年貴婦奈奈受訪時坦承，和黃博健只在加拿大結婚，沒有台灣法律上的夫妻關係。

黃林麗真（中）認為貴婦奈奈和兒子差6歲會相剋相沖，反對在台結婚。（圖／中時資料照）

傳言黃立雄願意回台的原因，跟想用健保有關；對此，黃立雄稱他是被兒子掛名診所負責人，招攬吸金是黃博健和貴婦奈奈著手；案發後，黃博健帶著一家人逃往加拿大，黃立雄因遭通緝無法在當地工作、旅遊，考量年紀大想落葉歸根，決定返台。他的老婆黃林麗真則泣訴，逃到加拿大其實很無奈，考量90多歲的母親日前曾病危，想照顧母親盡孝道，所以決定回台。