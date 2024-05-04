大陸一位姓「齊」的爺爺替孫子取名為「齊天」，盼孩子能有和天一樣高的未來，但孩子媽媽聽到總不自覺想到「齊天大聖孫悟空」，擔心孩子以後被同學笑，因此很苦惱要怎麼說服公公改名，怎料醫院護理師登記名字時，不小心多畫一筆，齊天被寫成「齊夫」，意外讓一家人都超滿意。

綜合陸媒報導，大陸一位姓「齊」的爺爺喜獲金孫，決定親自幫孫子取名，而孩子的爸媽看到長輩如此興致勃勃，實在無法拒絕，但又擔心取了不好的名字，恐讓孩子被笑。而齊爺爺想了很久，希望寶貝孫子能有如天一樣高的未來，因此決定將孫子取名為「齊天」。

這個名字乍看之下沒什麼問題，既不是難寫的生僻字，也沒不好的諧音，不過總讓人聯想的「齊天大聖孫悟空」，讓孩子的媽媽忍不住擔心，孩子上學以後，看過《西遊記》的同學，會不會開始叫兒子「小猴子」。

孩子的爸媽本來很煩惱，要怎麼跟齊爺爺討論改名，結果護理師在記錄孩子名字時，不小心多寫一筆，意外將「齊天」寫成「齊夫」，本來爺爺很驚訝自己取的名字怎麼莫名被改了，但聽了護理師的解釋，反倒覺得「齊夫」也不錯，是個特別的名字，因此告訴護理師不用改了，讓孩子父母喜出望外。