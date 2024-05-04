Elly De La Cruz



Infield single

Steals second

Steals third

Scores on the error



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Most exciting player in baseball. #Reds



pic.twitter.com/EOK5raqyTC — Reds Daily (@RedsDaily4) April 19, 2024

紅人游擊手「DLC」迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）在今年5月之前就繳出8轟18盜（30場比賽），大聯盟官網指出，單以這兩個數據來說，迪拉克魯茲已經成為史上單月最高產量的球員。如果保持這個速度，迪拉克魯茲將在季末達到誇張的42轟94盜，超越小阿庫尼亞（Ronald Acuña）上季締造的41轟73盜歷史紀錄。

迪拉克魯茲的長打率高達0.579，通常敲出長打就很難盜壘了，但他本季選球能力提升，藉由四壞保送取得更多盜壘機會。同時迪拉克魯茲更加主動出擊，今年他獲得盜壘機會時，高達67.7%機率會選擇盜壘。

名人堂球星韓德森（Rickey Henderson）在1982年締造單季130次盜壘的歷史紀錄，被稱為「盜壘超人」（Man of Steal），韓德森的打擊率高，同時靠著大量四壞保送來取得盜壘機會。影響盜壘成功率的不僅是腳程，離壘距離也非常重要，迪拉克魯茲196公分、90公斤的身體較為輕盈靈活，可以離壘更遠也不易被牽制出局。

迪拉克魯茲上季35次盜壘（6月才登上大聯盟），他在釀酒人之戰演出百年一見的「3連盜」，從一壘盜上二壘再盜三壘，最後盜本壘得分，如入無人之境。他今年22歲還在一般球員速度最快的年齡。