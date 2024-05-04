波音（Boeing）公司已證實，將透過向沙烏地阿拉伯提供F-15EX「鷹式II」（Eagle II）戰機，以提高海外對採購這款戰機與日俱增的興趣。就在這最新的銷售努力前，波音向波蘭提供了F-15EX、以色列最近也要求採購專用版，而美國國務院也批准，可能軍售印尼這款戰機。
然而，《戰區》（The War Zone）網3日報導， F-15EX 發現，自己在沙烏地要和歐洲對手的達梭航太（Dassault Aviation）「飆風」（Rafale ），還有歐洲戰機（Eurofighter）打造的「颱風」（Typhoon）戰機正面競爭。
「就在沙烏地阿拉伯王國尋求加速武裝部隊現代化之際，F-15EX很適合為它加強關鍵戰力，」 波音發言人說，「F-15EX以包括基礎設施、訓練和訓練設備以及飛行員技能重疊等95%的通用性，能和沙烏地現有的 F-15機隊相得益彰。我們已準備好，以當今所生產最強大的空優戰機，來支持沙烏地阿拉伯長期而重要的客戶。」
波音中東公司上周在社群平台X上發布了一張美國駐沙烏地大使拉特尼 （Michael Ratney）坐在F-15EX 模擬器中的照片，而這是在美國駐沙烏地首都利雅德使館慶祝美國國慶時拍攝的，以展現兩國深度合作、尖端技術和雙方關係的共同成長。
沙烏地皇家空軍已接收 84架F-15SA新機，在卡達F-15QA出現之前，它們是「打擊鷹」（Strike Eagle）家族中的最先進的改型，而美國空軍的F-15EX正是從F-15QA衍生而來。
另一方面，達梭航太去年底證實，正與沙國就可能的「飆風」交易進行談判，據說訂單可能達54架。不過，分析指出，由於沙國沒有採購法製戰機裝備的歷史，因此「飆風」在某種程度上算是局外人。然而，「飆風」在中東的軍售已創下銷往埃及、卡達和阿拉伯聯合大公國的紀錄，而全球訂單也陸續到手。
至於「颱風」戰機方面，沙國皇家空軍已有72架。自 2018 年以來，英國政府一直設法與沙烏地敲定48 架「颱風」戰機的協議，但由於德國作梗，始終未能如願。由於德國是歐洲戰機財團成員，若它不點頭，戰機就無法出口。而德國會這樣做，是由於擔心沙烏地侵犯人權，以及利雅德在葉門內戰所扮演的角色。
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