波音F-15EX「鷹式II」（Eagle II）戰機

波音（Boeing）公司已證實，將透過向沙烏地阿拉伯提供F-15EX「鷹式II」（Eagle II）戰機，以提高海外對採購這款戰機與日俱增的興趣。就在這最新的銷售努力前，波音向波蘭提供了F-15EX、以色列最近也要求採購專用版，而美國國務院也批准，可能軍售印尼這款戰機。

然而，《戰區》（The War Zone）網3日報導， F-15EX 發現，自己在沙烏地要和歐洲對手的達梭航太（Dassault Aviation）「飆風」（Rafale ），還有歐洲戰機（Eurofighter）打造的「颱風」（Typhoon）戰機正面競爭。

「就在沙烏地阿拉伯王國尋求加速武裝部隊現代化之際，F-15EX很適合為它加強關鍵戰力，」 波音發言人說，「F-15EX以包括基礎設施、訓練和訓練設備以及飛行員技能重疊等95%的通用性，能和沙烏地現有的 F-15機隊相得益彰。我們已準備好，以當今所生產最強大的空優戰機，來支持沙烏地阿拉伯長期而重要的客戶。」

🇺🇸🤝🇸🇦



US Ambassador H.E. Michael Ratney experienced our F-15EX simulator during the U.S. National Day celebration held at the embassy in Riyadh. The event showcased the deep collaboration, cutting-edge technology and mutual growth of the U.S. & Saudi Arabia relations. Together,… pic.twitter.com/b0CeiXt3kv — Boeing Middle East (@BoeingMidEast) April 26, 2024

波音中東公司上周在社群平台X上發布了一張美國駐沙烏地大使拉特尼 （Michael Ratney）坐在F-15EX 模擬器中的照片，而這是在美國駐沙烏地首都利雅德使館慶祝美國國慶時拍攝的，以展現兩國深度合作、尖端技術和雙方關係的共同成長。

沙烏地皇家空軍已接收 84架F-15SA新機，在卡達F-15QA出現之前，它們是「打擊鷹」（Strike Eagle）家族中的最先進的改型，而美國空軍的F-15EX正是從F-15QA衍生而來。

Boeing Pitches F-15EX For Saudi Arabian Fighter Competition



The Typhoon and Rafale are already in the running to meet Saudi Arabia’s fighter requirement, with the Eagle II now set to challenge them.



Story: https://t.co/ifwaMtKvrT — The War Zone (@thewarzonewire) May 3, 2024

另一方面，達梭航太去年底證實，正與沙國就可能的「飆風」交易進行談判，據說訂單可能達54架。不過，分析指出，由於沙國沒有採購法製戰機裝備的歷史，因此「飆風」在某種程度上算是局外人。然而，「飆風」在中東的軍售已創下銷往埃及、卡達和阿拉伯聯合大公國的紀錄，而全球訂單也陸續到手。

至於「颱風」戰機方面，沙國皇家空軍已有72架。自 2018 年以來，英國政府一直設法與沙烏地敲定48 架「颱風」戰機的協議，但由於德國作梗，始終未能如願。由於德國是歐洲戰機財團成員，若它不點頭，戰機就無法出口。而德國會這樣做，是由於擔心沙烏地侵犯人權，以及利雅德在葉門內戰所扮演的角色。