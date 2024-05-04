國民黨主席朱立倫昨（3）日率領國民黨智庫執行長、立委柯志恩以及7位智庫分組召集人，召開「520新政府，新期待，別讓人民受傷害」記者會。柯志恩昨發文列舉7大問題讓民怨沸騰，卻不見民進黨政府提出有效且具體的作法，因此智庫會做好監督工作，520前將透過論壇或記者會形式，展現立場和決心。

柯志恩昨在臉書提到，在記者會上和朱立倫以及各組召集人共同宣示，將從內政、法制、國安、財經、永續發展、教文、數位科技等面向，提出30項主張和法案，強力監督賴政府。柯志恩直言，在520政權交接之際，在立法院可以明顯感受到蔡政府的官員，都有待退心態，不是部會首長較少出席會議，就是態度傲慢、甚至反質詢立委，無視新民意的心聲。

檢視近三個月蔡政府的網路民怨，柯志恩指出，廢死議題有高達88.7％感到負面；兩岸關係有65.4%不滿；網路詐騙民眾受詐金額近89億元，有65.2%不滿；錯誤的能源政策，則有78.3%感到負面；教改的問題，也有74.9%不滿。柯志恩指出，不論是八成民意反對廢死、抗中保台撕裂台灣、打詐不力詐騙橫行、全台大停電、電價上漲、高教退場集體倒閉，各種問題已讓民怨沸騰，卻不見民進黨政府提出有效且具體的作法。

柯志恩強調，這只是一個開始，智庫一定會做好監督工作，在520之前，持續透過論壇或記者會形式，展現其立場和決心，並呼籲接下來的賴政府，必須回應人民的期望，別讓人民傷心絕望。