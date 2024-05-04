總統蔡英文將於本月20日卸任，結束8年總統任期，針對蔡英文執政8年的總體評價，《美麗島電子報》最新民調顯示，國人給出的平均成績為61.7分，而對蔡的信任度49.7%、滿意度49.6%，也都逼近五成。

《美麗島電子報》近日公布4月國政民調，蔡英文將於520完成8年任期卸任，此次也是蔡任內最後一次民調。對於蔡英文過去8年執政總體表現，以0至100分、60分為及格做評分，有64.6%國人給出60分以上，其中27.6%更給出超過80分的成績。民眾對蔡總統8年執政成績的評分平均為61.7分，評分統計分布的中位數與眾數皆為60分。

交叉分析顯示，台北市、桃竹苗、基宜花東離島以及30至49歲，或民眾黨支持者、泛藍及中立民眾等族群，對蔡總統8年執政成績的評分不及格。其餘各族群民眾評分皆超過60分，尤其國小以下學歷民眾（70.0分）與民進黨支持者（81.5分）。

而在民眾對總統蔡英文的信任度而言，有49.7%的國人信任蔡英文，其中17.1%很信任、32.6%還算信任，較上月減少1.7個百分點；有42.0%不信任蔡英文，其中23.1%很不信任、18.9%有點不信任，比上月減少0.7個百分點；未明確回答有8.4%

對比蔡英文8年前就任後首次調查，當時有59.3%的民眾信任蔡英文、20%不信任。

另在本月對蔡英文執政的整體表現，有49.6%滿意，其中15.3%很滿意、34.3%還算滿意，比上月減少2.6個百分點；45.6%民眾不滿意，其中24.9%很不滿意、20.7%有點不滿意，則比上月增加1.3個百分點；未明確回答的有4.8%。

對比8年前蔡英文就任首次調查，當時有50.2%民眾滿意蔡總統的執政表現、16.3%不滿意。

《美麗島電子報》4月國政民調說明：

一、委託單位：美麗島電子報。

二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。

三、調查範圍：全國22個縣市。

四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。

五、調查時間：2024年4月22日至4月24日。

六、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

七、抽樣設計：抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。

八、樣本規模：成功完訪1073人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。