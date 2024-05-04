李姓男子因工作關係與王姓妻子分隔2地，李男僅能在假日時返家相聚，不料，2021年11月15日王女突傳LINE要求離婚，李男起初以為王女是因為更年期，導致脾氣不好而未加理會，事後卻發現，王女竟發生婚外情，憤而提告求償100萬元。

法院審理，李男指控，在2021年11月20日、27日，這2天都是周六，王女一早上就出門，直到隔天晚上才回家，他詢問女兒後得知，王女曾表示要到台中參加研習，晚上會住同學家。他打電話連繫卻一直打不通，王女返家後又無法交代是住哪個同學家，且沒提出參加研習的相關資料。

此外，王女2021年12月17日早上出門後，在外夜宿不歸，直到12月20日晚上才回家。王女12月17日晚上有打電話告訴女兒，說她與台中、南投同學去台東旅遊，但經過他的查證，王女住南投的同學並未與王女出遊。

李男表示，後來他問女兒在家狀況有無發現異樣，女兒才告知，王女平常持有2手機，且每天夜裡都在臥室與他人聊天，並會發出奇怪聲音，因為王女的反常求況，怕她遇詐騙集團或網路交友出意外，便在家中臥室裝設錄音設備，竟發現王女是跟婚外情對象聊天「電愛」。

李男拿出錄音當證據，王女：「全身上下都被你吃光了，連裡面都被你吃了，被你射在裡面好幾次了，你以前玩過那麼多女人？」…王女：「你動作好快，而且還好硬，你還用力的插我，每一下都頂到裡面去！」

王女：「你又不給我，我只好騎上去，是你一直挑逗我，讓我一直好想要，我要老公舒舒服服的，我要你好舒服，色狼老公，你是我的最愛老公，我愛你，在愛下去就不用睡覺了…讓我自己放進去，好害羞」。

王女則是辯稱，李男提供部分非連續、完整之魯ˋ譯音譯文，他是故意省略前後句、拼湊而來，部分則查無此内容，且整體並無他與他人發生性行為等侵害配偶權之内容。

王女指控，李男之前就對她有家暴行為，聲請的民事通常保護令可以為證，若她有做出爭侵權行為，李男也有其過失，縱使法官認為李男請求為有理由，但請求賠償金額亦屬過高。

法官認，李男配偶關係之身分法益遭侵害，導致身心當感受痛苦難堪，所受到的痛苦情節非輕、時間非短，情節應屬重大。日前依法判決，認李男請求慰撫金已25萬元為適當。可上訴。

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