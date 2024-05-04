據法國廣播電台報導，澳洲海軍總長上周就去年11月澳洲軍艦圖文巴號 (HMAS Toowoomba) 遭受聲納襲擊事件直接向中國表達了擔憂。澳中軍方領導人之間的會面很少，由於早前莫里森政府期間兩國外交關係惡化，直接對話被中斷。澳海軍司令哈蒙德中將告訴澳洲廣播公司，他敦促中國同行未來「優先考慮安全」。

據美國ABC報導稱，澳洲海軍司令針對圖文巴號艦艇遭「不安全」聲納攻擊向中國海軍司令胡忠明交涉。哈蒙德中將還直接向胡忠明表達了去年圖文巴號艦艇遭中國軍艦實施聲納攻擊的擔憂。去年11月，澳洲海軍潛水員在南海執行聯合國任務時，受到附近一艘中國軍艦發出的聲納脈衝的影響，受到輕傷。

澳洲海軍司令利用與中國海軍司令罕見的面對面會晤的機會，警告中國人民解放軍海軍（PLA-N）不要在澳洲附近有爭議的國際水域繼續採取不安全行為。

今年的西太平洋海軍研討會由中國主辦，主題為「共同未來的海洋」，是在該地區特別是菲律賓專屬經濟區（EEZ）周圍海上緊張局勢加劇之際舉行的。

過去幾年，由於莫里森政府期間兩國外交關係惡化，澳洲軍方領導人與中國同行的直接對話被切斷。在為期四天的海軍會談之後，哈蒙德中將向澳洲廣播公司證實，他已與中國海軍司令進行單獨會談，他敦促這位中國高級軍事人物「優先考慮安全」。

哈蒙德上將在一份聲明中告訴澳洲廣播公司：「我在青島會見了多位海軍領袖和代表團團長，其中包括中國海軍上將。」「這次研討會是與世界各地海軍將領，特別是西太平洋海軍領導人會面並討論重要海事安全問題的機會，包括維護國際法，特別是《聯合國海洋法公約》的重要性。」

在與中國海軍司令的會談中，澳洲海軍官員重申了軍隊互動時安全和專業行為的重要性，以及通過清晰和坦誠的溝通解決問題的必要性。

美國廣播公司稱看到的電子郵件顯示，在澳洲總理阿爾巴內斯會見習近平主席的幾天前，總理部門收到了關於中國海軍發生聲納事故的通知。

據澳洲海軍司令稱，「我向中國海軍司令胡忠明提出了2023年圖文巴事件，並強調了我們船隻互動時安全和專業行為的重要性。我要求應當優先考慮我們各自海軍人員的安全，並防止這一事件再次發生。」