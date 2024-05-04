美國賓州一名護理師在各地的護理機構殺害了至少3名病患，還打算殺十幾名患者，目前已經被法院判處終身監禁。
綜合CNN等外電報導，名為萊斯迪（Heather Pressdee）的41歲護理師，在2020年到2023年，分別在五個護理機構中，對患者注射過量的胰島素，導致患者身亡。警方稱，有些患者甚至不需要胰島素。她經常在人手不足的夜間犯案，而她會確保在受害者身亡前換班，這樣死者就不會被送往醫院做檢查。
萊斯迪的律師稱，她承認有罪，以避免判處死刑。總檢察長辦公室稱，作為認罪協議的一部分，法官因三項謀殺罪，連續判她三項無期徒刑，「加上因十項謀殺未遂罪名，將連續監禁380至760年」。
賓州總檢察長亨利（Michelle Henry）說：「被告利用她備受信任的地位，來毒害依賴她護理的患者。」同時她也表示，「認罪和無期徒刑雖然無法挽回逝去的生命，但將確保萊斯迪再也沒有機會造成進一步的傷害。」
儘管萊斯迪本周被判處重刑，但受害者辛博爾（Nicholas Cymbol ）的妹妹氣憤地表示，「這沒有正義可言」。
文章來源：‘She’s pure evil’: Nurse gets life in prison after admitting she intentionally gave patients excess insulin, prosecutors say
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