黃偉哲（前排右三）拿著天溝棒巡查天溝有無隱性孳生源，（曹婷婷攝）

黃偉哲（右二）檢查水溝是否有孑孓並投藥。（曹婷婷攝）

台南去年本土登革熱疫情嚴峻，累計2.1萬例，直到今年3月6日宣布解除疫情。台南市登革熱防治中心指出，台南目前有6起境外移入病例，截至目前雖無本土病例，但為嚴防疫情再起，加強孳生源清除及稽查，4月1日起只要查獲陽性孳生源就開罰3000元至1萬5000元，1個月來已開出42張罰單。

台南市長黃偉哲4日一早前往永康區南灣里參加「雨後清潔日孳清總動員」，多個登革熱疫情熱區的區長到場，黃偉哲也帶頭率隊拿天溝棒巡查社區角落有無隱性孳生源，並拿手電筒檢查水溝並投藥，「防治登革熱沒有撇步，就是勤巡查、孳清！」

黃偉哲說，上月底迄今北中南大量降雨，也預告今年登革熱防治提前開打，面對今年國際疫情嚴峻，他說，國人常去旅遊的地方如泰國、菲律賓、印尼等國，疫情相對嚴重，南美洲巴西前3個月也已突破100萬例，絕對不能小看疫情，「境外大燒特燒、境內要嚴加戒備！」

他提到，去年光是防治本土登革熱就投入超過2億元，動員2、3萬人次，前後持續100多天，台南好不容易宣告本土疫情結束，今年希望不要出現登革熱，如果出現也要更謹慎小心，「記取過去的痛」，今年目標希望「加0」，不要再重演去年狀況。