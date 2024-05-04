31歲王姓男子3日凌晨與友人到新北市貢寮區和美街海域潛水抓魚、龍蝦，怎料途中失蹤，被找到時已無呼吸心跳。( 葉庭欣/翻攝 )

31歲王姓男子3日凌晨與友人到新北市貢寮區和美街海域潛水抓魚、龍蝦，怎料途中友人發現王男疑似失蹤，尋找未果後緊急報案，警消到場協尋，王男被找到時已無呼吸心跳，經現場施救後送澳底醫療救護中心，仍宣告不治，警方已報請檢方相驗，調查釐清死因。

據了解，死者王姓男子3日深夜11時偕同蕭姓友人前往案發地點潛水抓魚、抓龍蝦，11時50分許，蕭男發現王男失蹤，自行尋找一陣後仍無所獲，遂於12時許報案請求協助。

新北市消防局4日凌晨0時56分許接獲海巡轉報，指稱貢寮區和美街沿岸有一名男子潛水失蹤，警消到場展開搜救後，於凌晨1時29分尋獲失聯男子，但已無呼吸心跳，緊急送往澳底醫療救護中心，但仍宣告不治。

第六大隊出動貢寮分隊、瑞芳分隊、瑞芳中隊，共7車14人。大隊長億田表示，進行夜間潛水活動時，需要的裝備及技巧更多，除需瞭解好當地海況、水深情況及氣象警報等信息，同時也要根據自身條件選擇適合的區域進行潛水。如果民眾在岸際倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。