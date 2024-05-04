桃園市警察局龍潭分局為維持轄區治安平穩，昨天（3日）晚間至今天凌晨執行「雷霆除暴專案」擴大臨檢、路檢及威力掃蕩，龍潭警方特別與環保局聯合執行「靜桃專案」改裝(噪音)車稽查，共稽查汽、機車22輛，檢測不合格之噪音車輛10輛。

龍潭分局「雷霆除暴專案」動員優勢警力，針對轄區內的治安顧慮場所進行嚴密臨檢，共計查獲詐欺案、通緝及公共危險等多起違法行為。

另對轄內主要聯外幹道路設立臨檢點，結合環保局聯合執行「靜桃專案」稽查改裝(噪音)車輛，聯手針對機動車輛產生的噪音污染以及各交通違規項目進行大執法。

龍潭警方守護治安與安寧，執行雷霆除暴聯手靜桃專案。（翻攝畫面）

警方將行經攔檢點的高噪音車輛逐一攔停，交由環保、監理機關量測檢查，經過專業設備檢測每台車輛之轉速、音量，如超過標準即依噪音管制法第26條相關規定告發，後續並要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止；當日執行聯合稽查汽、機車22輛，取締檢測不合格之10輛噪音車輛，展現龍潭警方執法力度與強度。

龍潭警分局長張鶴瓊表示，為確保居民生活品質，警方將持續、擴大落實「雷霆除暴專案」，針對易發生危害之治安顧慮場所實施高強度、高密度之掃蕩臨檢查察，亦不定期結合環、警、監聯合稽查改裝(噪音)車輛、酒後駕車等危險駕車行，針對重點區域或路段擇地設置攔檢點，杜絕一切不法情事，還給居民安寧、安居的居住環境。