據法國廣播電台引述路透報導，中國電動汽車進口到歐洲的激增引發了歐盟的關稅威脅，預計這將成為法國總統馬克宏下周一接待中國國家主席習近平進行國事訪問時爭論的焦點。但自從法國政府規定購買三款最受歡迎的中國製造電動汽車沒有資格獲得現金激勵措施以來，中國電動汽車在法國的銷量已經大幅下滑。

路透分析的行業數據顯示，中國在法國電動汽車的市占率下滑。法國並沒有等待歐盟決定實施關稅，而是在12月重新設計了現金獎勵計畫，將迅速獲得市占率的中國製造車型排除在購買現金獎勵之外。

在此舉之前的幾個月裡，在法國銷售的三款最受歡迎的中國製造汽車——達契亞Spring（雷諾）、特斯拉 Model 3以及上汽MG4。

報導稱，上述三款汽車在新的資格規則公布之前，其市占率在去年12月飆升至32％，新的資格規則要求車輛滿足製造過程和運輸到市場期間碳排放量的標準，這對歐洲製造的車輛有利。此後，這三種型號的汽車在法國市占率4月份慘跌至4％，法國財政部長布魯諾·勒梅爾 (Bruno Le Maire) 稱讚這一下降表明更嚴格的資格規則正在發揮作用。

法國政府一直渴望給法國國內汽車製造商時間推出自己的電動汽車車型，並趕上較早建立巨大產能的中國製造商。