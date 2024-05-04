PAOLO IN THE 4TH 😤 pic.twitter.com/ImF9VKPHuA — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 4, 2024

魔術與騎士這個系列戰到現在主場球隊還沒輸過！班凱羅4日貢獻全隊最高27分，外加8籃板及4助攻，更在最後3分39秒投進打破平手僵局的關鍵三分球，幫助魔術在自家主場以103比96力退騎士，就算米契爾轟下50分也沒用，更把這個系列戰扳成3平，接下來今年季後賽首場G7將於6日凌晨1點回到克里夫蘭進行。

面對沒有退路的主場G6，魔術刻意更換先發陣容，改由艾薩克取代蓋瑞哈里斯先發，上半場打完，隨即靠著法蘭茲華格納18分，薩格斯也拿13分，取得53比49小幅領先，少了賈瑞特艾倫(肋骨撞傷)的騎士，半場則以米契爾19分最高，加蘭14分。

騎士第三節開始，就靠米契爾獨拿9分，打出17比4超前攻勢，不過魔術隨後追了上來，打到末節還剩3分39秒，班凱羅先投進打破平手僵局的三分球，接著切入拋進兩分，接下來最後1分45秒站上罰球線兩罰俱中，魔術98比91領先騎士。

米契爾馬上切入拋進兩分，可惜他接下來傳球被班凱羅抄走，班凱羅最後27.6秒再次兩罰俱中，沒想到米契爾此時投進三分球，雙方差距還有4分，薩格斯最後17.7秒兩罰中1，接著騎士連兩波進攻受阻，溫戴爾卡特最後8.1秒兩罰俱中帶走勝利。