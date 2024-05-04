行政院副院長鄭文燦520後將接海基會董事長，強調蔡英文總統提出的四個堅持及賴清德提出的民主和平四大支柱，都是處理兩岸交流前提。針對此人事案，專欄作家陳淞山透露，「大陸涉台部門這些官員、學者來台，第一個想見的人就是鄭文燦，其他人不一定要見」。

陳淞山3日接受廣播節目《POP搶先爆》專訪時指出，其實兩岸不通，陸委會擺在那邊就是一個空架子，陸委會跟海基會一樣，有時候很有用，有時候就是冷衙門，就要看主政者、領導者想法跟心態。

而如今鄭文燦到海基會，陳淞山形容這是「兩手策略」，如果賴清德520談話之後，大陸能夠開始鬆綁兩岸關係對峙，那就回到鄭文燦身上，「以後兩岸交流觀光裡面，你知道大陸涉台部門這些官員、學者來台，第一個想見的人就是鄭文燦，其他人不一定要見，就見鄭文燦」。

反之，如果兩岸情勢不好、往下發展，陳淞山說，那鄭文燦就冷凍在那邊，「他是可用之兵也可能冷凍起來，最後看大陸是怎樣面對520談話之後的兩岸情勢」。

至於兩岸真正要走向比較好的政治關係發展，陳淞山透露，一定先從海基會做起，520如果順勢兩邊可以解除敵對、冰凍關係，更重要的是，兩岸很多互通的交流管道正在熱烈進行，不只是觀光，這麼多年來除了疫情期間空檔，「這麼多年來，他們每次來台灣都是想見當時的桃園市長鄭文燦，以後觀光開放，就是見鄭文燦，他變得很重要、半個閣揆」。他並透露，鄭到海基會有戰略布局的考量。