地瓜堪稱「超級食物」，是優質澱粉的來源，能為健康帶來許多正面影響。對此，營養師劉怡里指出，地瓜富含膳食纖維、鉀、鈣、鎂、β-胡蘿蔔素，以及維生素A、E等營養素，具清除腸道毒素、保護眼睛、預防癌症、穩定血糖等作用，可說好處多多。她並提到，地瓜蒸煮熟後連皮一起吃，能獲得最完整營養。

劉怡里在個人粉專發文分享，地瓜屬於根莖類澱粉，每110公克黃肉地瓜，熱量約等於133大卡，相近於半碗飯。而這裡面含有以下營養價值：

1、膳食纖維2.3公克：能促進腸道蠕動，有助於排便，達到清除腸道毒素的效果；另外，其高纖的特性，適量食用有助於穩定血糖。

2、鉀304毫克：維持血管彈性健康，適合血壓高族群，也利消水腫。

3、多種維生素和礦物質：富含鈣、鎂、β-胡蘿蔔素、維生素A和E等營養素，於提升身體免疫力、保護眼睛、抗氧化、預防癌症等方面，皆能發揮正面效益。

除此，劉怡里提到，地瓜種類有很多種，不同族群可依其營養特性挑選攝取。像是想要補充元氣的上班族，就適合維生素B1很高的黃地瓜；用眼過度的3C族群，適合蛋白質、維生素A最高的紅地瓜；便祕、防癌族群，適合纖維最高和富含花青素的紫地瓜。

即便地瓜有如此多好處，劉怡里提醒，若是脹氣嚴重、或剛開完腸胃道手術的病人，應循序漸進食用，不要一次吃太多。至於腸道健康者，想要吃到最完整營養的地瓜，建議可清洗乾淨，蒸煮熟後連皮一起吃，亦能獲取完整的植化素。