飯後泡杯茶不但能去油解膩，還可以提神，不過泡完後茶葉渣別急著丟，農糧署分享除垢、去味小妙招，把茶葉渣裝入舊絲襪，沾熱水搭配小蘇打粉，輕鬆去除水龍頭或浴室水垢；也可以在砧板上搓揉、放進微波爐加熱，消除異味，還留下淡淡茶香；茶葉渣曬乾包起來，放進鞋櫃或話筒上也能幫助除臭。

農糧署在臉書粉專分享茶葉渣的小妙用，把剛泡完茶的茶葉渣裝入舊絲襪或小的洗衣袋，沾熱水搭配小蘇打粉搓洗，輕鬆去除水龍頭或浴室水垢；也可用濕的茶葉渣在砧板上搓揉，或裝在碗中放進微波爐加熱1分鐘，有助消除砧板和微波爐的異味，留下淡淡茶香。

農糧署表示，曬乾後的茶葉渣也一樣好用，可以放在廚房紙巾上、對折包起來，把周圍3個邊用膠帶貼起來封住，做成芳香包，放入鞋櫃或電話筒上，有助芳香除臭。

也有網友分享，將茶葉渣放到冰箱、曬乾後放進絲襪，直接塞到鞋子裡，除臭效果也非常好。