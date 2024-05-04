響應「新北市好日子愛心大平台」居家公益修繕服務，新北市綠家扶輪社自2019年起，結合其他各社和同業公會的力量與新北市社會局合作，並結合宮廟提供物資協助，合作迄今已完成17戶弱勢家庭的房屋修繕。

綠家扶輪社社員是由一群室內設計師、建築師、建材等產業菁英所組成，協助修繕的內容包含無障礙設施安裝、衛浴設備修繕、油漆工程及五金零件汰換。

去年10月，綠家扶輪社協助一戶居住於蘆洲區的潘爸爸，潘爸爸是一名單親爸爸，平時需照顧3個孩子的生活起居，但平時忙於工作難以維持家中生活環境，許多大型家具和廢棄物持續囤積在家中，社會局即媒合綠家扶輪社進行修繕協助，為其家中進行牆面油漆、燈具更換等工程，也陪著潘爸爸清理家中用不到的物品，希望讓潘爸爸一家有個健康和良好的生活環境。

潘爸爸也特別趁休假時帶著孩子們買了卡片，孩子們在卡片上寫下「感謝社會局及綠家扶輪社的幫助，幫我們打掃家裡，我們會繼續保持乾淨整潔的家，很謝謝你們」。