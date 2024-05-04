藝人小S和老公許雅鈞育有3個寶貝女兒，時常透過社群分享私下日常，她深夜曬出多年前癌逝的父親抱著許老三的舊照，有感而發表示：「我真的很想你，我欠揍的爸爸」，簡短一句話道盡思念，讓網友們為之動容。

小S深夜發文曬出病逝多年的父親舊照，只見他坐在椅子上，抱著剛出生不久的許老三，對著鏡頭露出一抹微笑，相當享受在天倫之樂的氛圍裡，對此，小S有感寫下：「這是超越時間、空間的愛，我心中永遠的愛，節日不重要，愛才是最重要的」，接著向在天上的父親感性告白：「我真的很想你，我欠揍的爸爸」。

貼文曝光後，眼見小S對亡父滿滿的愛，讓眾多網友為之動容：「每逢佳節倍思親，爸爸也在守護著妳」、「在每個人的心中都一樣有最重要的愛」、「爸爸永遠都在，只是改變方式來讓妳想祂」、「徐爸爸無時無刻深刻在寶貝女兒心中」，不過多數人焦點則落在許老三身上，紛紛留言：「許老三從小動作就很浮誇」、「許老三從小到大都沒變，有夠猛的」、「許老三只是拉長放大，其他根本一樣」、「許老三一點都沒變，從小到大都充滿著自信」。

小S的父親2012年10月肝癌離世，享年59歲，由於父親生前曾酗酒，還因此寫了一首《欠揍的你》給他，而小S曾在Podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》提到內心最大遺憾，就是沒人聽得懂父親的遺言在說什麼，不過值得欣慰的是知道父親相當疼愛她們。

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