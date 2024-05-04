「直播天后」李明珊（丟丟妹）以海派的叫賣方式走紅，曾創下單月破億元的營收。不過，李明珊昨（3日）公開直播前蹲路邊嘔吐的短片，原來是太焦慮導致身體不適，讓外界看到她背後的辛苦。

影片中，李明珊在直播開場前出了小狀況，原來剛好是生理期，身體變得不舒服，她蹲在路邊不斷嘔吐，看起來很憔悴，工作夥伴趕緊遞來一包衛生紙，李明珊擦擦眼淚，勉強打起精神表示：「應該是太焦慮、壓力太大。」

李明珊因太焦慮引發不適，於直播前嘔吐。（圖／IG@diuddiu33）

李明珊感嘆大家只看到她成功賺很多錢、嘻嘻哈哈的一面，可是不清楚她給自己壓力比較大的那面。吐完後，李明珊沒有吃東西，便回到直播工作崗位，沒有請假，繼續在鏡頭前跳舞，散播歡樂和愛，還賣力為消費者爭取甜甜價，讓工作夥伴看得都心疼。

不過，李明珊發文報平安：「吐完又是一尾活龍啦，大家不用擔心」，並標註「台上光鮮亮麗」、「台下打回原形」。粉絲見狀，紛紛留言鼓勵李明珊：「辛苦了，加油。保重身體喔」、「你吐胃酸嗎？要去照胃鏡」、「身體要照顧好，才有更多本錢賺大錢。」