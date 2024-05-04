外交部長吳釗燮3日晚間應邀出席馬紹爾群島共和國駐台大使館舉行的「馬紹爾群島共和國45周年憲法日」慶祝酒會。吳釗燮指出，今年是台馬建交26周年，兩國在衛生醫療、農業技術等合作成果豐碩，也感謝馬國堅定支持台灣參與國際組織，展現兩國邦誼堅若磐石。

吳釗燮致詞時首先向馬紹爾群島共和國政府及人民表達誠摯祝賀，並表示今年也是台馬兩國建交26周年。兩國多年來在衛生醫療、農業技術、基礎建設、糧食安全、人才培育、能力建構、氣候變遷及婦女賦權等各領域合作成果豐碩。

吳釗燮肯定，馬國始終堅定支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）及國際民航組織（ICAO）等國際組織。

吳釗燮也提到，馬國國會近期更通過2項友台決議，以具體行動支持台灣國際參與及維護台馬邦誼，我國對此表達誠摯感謝，同時強調台馬共享民主自由價值，邦誼堅若磐石，未來將持續攜手前進，共創兩國繁榮發展及增進人民福祉。

馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）致詞時緬懷馬國自1979年自治立憲以來先人篳路藍縷、犧牲奉獻的建國精神，並呼應強調馬紹爾群島與台灣共享民主、法治、人權等普世價值及南島民族文化淵源。

她也代表馬國總統海妮（Hilda Heine）特別感謝台灣歷年來對馬國各項國家發展的大力協助與貢獻，期待兩國未來持續深化經貿交流及各領域合作關係。卡蒂爾強調，台馬兩國邦誼緊密友好且歷久彌堅，未來馬國將持續支持台灣以主權國家身分加入國際組織。

外交部表示，馬紹爾群島共和國是我國在太平洋區域堅實友邦，兩國雙邊關係密切友好，建交26年來在各領域的合作成果豐碩。此外，馬國也不斷以實際行動支持台灣擴大國際參與空間。台馬兩國未來將持續深化交流及拓展合作關係，共創和平繁榮的印太區域。