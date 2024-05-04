國泰產險表示，問卷調查台灣人用車習慣，發現3大NG行為，包括油加太滿、熱天上車將車內空調轉到最低溫以及車輛熄火時使用電子設備。其中加油跳停，仍繼續加滿油的狀況，男性車主比女性車主高了10倍，這樣的狀況可能使汽油從通氣孔溢出，遇明火很容易發生火災，導致車子自燃。

國泰產險蒐集超過3500份問卷，調查台灣人用車的習慣，發現有3個常見的NG行為，有趣的是這些NG的用車習慣，男生比女生更常發生。首先是加油「跳停」即可，不需將油加到滿，因為太滿可能會導致汽油從通氣孔溢出，遇明火很容易火災，導致車輛自燃。根據調查發現，男性車主將油箱加到滿的行為，比女性足足高了10倍。

國泰產險表示，調查發現男性車主在大熱天上車，習慣直接將空調轉到最低溫，但由於一般汽車上有許多塑膠零件，受太陽直射容易分解不好的氣體，因此建議上車應先開窗通風，並適度打開車上的空調，幫助氣體循環，讓車內的溫度降下來，如此一來也能降低冷氣壓縮機的負擔。

最後一個NG的習慣就是「車輛熄火後，使用電子設備」，這樣做可能會影響電瓶的蓄電力甚至可能導致無法啟動引擎的狀況發生。

國泰產險提醒，所有車主應該注意這些小細節，以提高車子的使用壽命，同時也能節省維修費。