市長盧秀燕與台中市精密機械科技園區廠商協進會合影。圖/台中市政府提供

母親節將近，為共享溫馨節慶，台中市精密機械科技園區廠商協進會將於5月11日下午舉辦「溫馨五月母親節慈善音樂會」，邀請知名樂團及台中市政府兩局處首長參與演出。協會理事長林守堂表示，除表達對母愛之心，同時透過募款活動為台灣盡微薄心力，目前已有多位愛心企業家加入行善腳步，包含在地做工的人，希望大家享受音樂同時齊心響應做愛心；市府經濟發展局也盼透過活動感染聽眾，幫助更多需要的人。

市府經發局表示，林理事長自創立康淳科技以來，凡事親力親為，在去年升任協會理事長後，除持續在業界努力深耕，也加入學界相關公益產學合作，這次擔任慈善活動發起人，集結多位在地機械、工業背景的企業家一同行善；後續募款金額也將全數捐贈予台中市社會救助金專戶，盼透過群體的力量感染聽眾。

林守堂表示，前陣子因為虐童事件，導致民眾對於社福團體監督不力的指責，加上近日花蓮震災需要急難救助金的排擠效應，造成各地公益機構與社福團體的捐款收入急速銳減。有鑑於上述窘境，但他與經發局長張峯源都認為，台灣人的愛心其實沒有減少，只是需要透過更多管道再燃起大家的熱情，於是共同構想以慈善音樂會的型式，引導有愛心的個人或企業能主動捐款。

參與慈善行動的還有太平產業園區的三鋒機器工業股份有限公司，該公司擁有65年車床專業製造經驗，在全球同級規格機種中，以最強技術深受國內外業界及客戶的肯定。總經理郭璦玫表示，三鋒公司熱心參與政府及社會上的急難救助活動，致力於回饋社會，這次也展現了長年熱心公益的精神，希望透過此盛會讓大家度過一個溫馨感人的母親節。

伯鑫工具股份有限公司董事長吳傳福則表示，每一位母親都是家庭重要的支柱，他們無私奉獻給家庭跟子女，「伯鑫」藉著此機會參與捐款，除衷心感謝天下母親的辛勞，更體會出母親確實相當偉大。

經發局表示，加入捐款行列的還有在地園區協會，台中市特定工廠促進會表示，感謝精密廠協會的宣導，能有機會參與此次慈善義舉，關懷弱勢救助急難，讓行善成為一種習慣。豐洲園區廠協會也說明，希望藉由捐款拋磚引玉，讓社會上需要幫助的人能獲得更多關懷，同時也為這個美好的活動增添溫暖意義。

另外，群祐機械董事長陳永豐、唐亞公司董事長曾嘉德、高碲設計史吉福、前觀旅局長韓育琪，以及漢宗工業總經理紀華也參與這次活動，紀華並表示，在這偉大的日子裡，今年難得有幸能參與精密廠協會的慈善活動，希望透過活動能夠有更大的迴響。

「合金鍛鋁聲四起，歌詠琴奏愛不息。」經發局表示，這次慈善音樂會邀請多名弓弦、銅管音樂家，包含逗樂愛樂團團長石緹安、指揮家康芝華、台中學子柯欣吟老師等，以及多名雖不具專業音樂背景，卻同樣對音樂有著熱情與豐沛情感的產業人士，如市議員黃馨慧、經發局長張峯源、衛生局長曾梓展、律師洪嘉鴻、醫師洪東曉、會計師孫載富等；音樂會報名將額滿，如有意參與捐款活動，歡迎聯繫主辦單位。