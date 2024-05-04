建華國中獲選為美感設計合作學校，將把閒置的教師辦公室，翻轉為學生學習、發表的「優里卡優課鬆學苑」。圖為改造前現況（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市政府為推動美感與實用兼具的校園空間，繼去年爭取中央補助改造陽光國小後，今年建華國中在全國145所學校中脫穎而出，獲選為美感設計合作學校，將以總經費480萬元，校園西側的思源樓1樓閒置的教師辦公室，改造成「優里卡優課鬆學苑」。

新竹市長高虹安指出，市府積極推動校舍新建及整建工程，並爭取中央及市府自籌經費，充實及改善各項設備，包含體育設備、老舊廁所整建、新建社區共讀站、通學步道、協助學校大型集會場所安裝冷氣設備等，不只是要讓學習空間變美，更期待透過設計思考導入，開創出更多元形態的校園生活環境。

去年陽光國小以「今天我想搬塊大積木」為主題，改造位於學校中樞地帶的「陽光PUB」，透過減法設計重塑空間整體規劃，以模組化家具「大積木」創造出最大的使用效益，把空間還給孩子。

今年建華國中經歷重重審查後，在全國145所學校中脫穎而出，獲選為美感設計合作學校，執行總經費為480萬元，將把閒置的教師辦公室，翻轉為學生學習、發表的場所，預計於今年7月開工，明年2月啟用，未來將開放給全校師生共同使用。

建華國中校長蔡之浩表示，改造教室位於校園西側思源樓一樓，在幼兒園、新穎的墨霜樓教學大樓、第一棟歷史建物、社區共讀站、里民活動中心的交會處，幼童、學生、社區長輩都在此相聚，串聯成極具潛力的教學場域。

蔡之浩說，此次改造後的教室將取名為「優里卡優課鬆學苑」，將作為發展專題議題導向學習（PBL）的探究課程，與打造全球永續議題（SDGs）校本課程的重要場域。校方近年也積極推動各具特色課程或社團，讓學生多元發展。

教育處表示，建華國中「優里卡優課鬆學苑」除增加圖書典藏逾8千本，運用可變化重組的家具、展示板，打造靈活分組、研討展演的多元情境空間，更藉由大片落地窗，讓內部空間與外部校園環境互動銜接，擴大學習視野。