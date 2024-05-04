7-ELEVEN多年來深耕烘焙市場，甜點是重點發展的商品類別，近年掌握小份量個人化甜點及民眾對於點心的分眾與多樣化需求，發現甜食已不再侷限下午茶時段，尤其在辦公商圈買正餐搭配購買輕食、甜點的頻率比起一般住宅型商圈多出1成；7-ELEVEN以「異國夯甜點」、「在地嚴選」兩大特色，自2023年起於全台部分門市推出冷藏「甜點專櫃」強化結構，整合進口與手工甜點、布丁、優格、果凍、優?甜坊甜品等逾50款豐富選擇，其中又以「半月燒」最夯，綿密鬆軟蛋糕體搭配不同限定濃厚內餡， 推出至今已狂賣540萬顆，甜點專櫃現已突破1200店，導入門市後可帶動相關商品銷售數量翻倍成長，一年下來已有千萬人次體驗，成為消費者24小時最佳的全日型甜點補給站。

據7-ELEVEN內部觀察，超商手工甜點去年成長逾5成，其中又以杯裝甜點、塔皮、生乳包等類別顯著成長逾7成，鎖定21至40歲女性客群，自今年5月起推出全新甜點品牌「LADEARS」，強調個人專屬獨處享用甜食的幸福療癒感，並以「淺嚐一份甜，療癒每一天」為標語，將「西式冷藏甜點」做為開發主軸，8款手工甜點全新包裝登場，用親民的價格也能享有高質感的食慾享受，「LADEARS」甜點即日起於全台逾6900家7-ELEVEN門市販售。

隨著端午節腳步漸近，7-ELEVEN預購觀察到近年消費者飲食習慣轉變，更願意嘗試口味獨特的粽類，造型小巧的粽類亦成為熱銷品項，如「阿灶婆一口鮑魚粽」及「楊哥楊嫂小巧魷魚粽」等，今年7-ELEVEN預購攜手多家星級飯店和地方名店，並將名菜入粽，推出逾30款粽類，南北風味粽、蔬食粽、冰粽、甜粽等一應俱全，方便消費者依照口味喜好選購，更將經典菜色入粽、集結各式必備特色沾醬，至6月4日前任選3件以上92折，搶攻端午節商機。