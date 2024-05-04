北市信義區吳興街一處民宅3日發生命案，43歲張姓女子頭部被套上塑膠袋，身體裹著棉被，陳屍在臥室內，研判死亡時間超過2週，且背部有多處刀傷，警方不排除有他殺嫌疑，目前鎖定死者陳姓丈夫，積極追查中。警方目前已報請台北地檢署指揮偵辦，今上午緊急相驗屍體，調查釐清死因。

警方3日下午獲報，稱吳興街某大樓內一間房間傳出濃濃惡臭，警消破門進入後，發現屋內有一名43歲張姓女子已死亡多日，身體已經腐爛，頭部被套上塑膠袋，初估死亡時間超過2周，死者身體裹著棉被，警方鑑識發現死者身上有外傷，初步研判是他殺。

據了解，由於房屋沒有外力入侵，且房子大門由內反鎖，警方依此研判死者遭熟人殺害，進而鎖定死者47歲陳姓丈夫涉有重嫌。據悉，死者與丈夫都有詐欺前科，目前失聯的丈夫今年3月因詐欺案遭通緝中。

轄區信義分局警方與刑警大隊共組專案小組，全面調閱案發地周邊監視器畫面，追查可疑人事，同時報請台北地檢署指揮偵辦，今早9時許在台北市第二殯儀館相驗釐清張女死因。