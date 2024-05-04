美國舊金山熱愛旅遊的國小老師許露西（Lucy Hsu）迄今已經旅遊193個國家，近期她接受訪問，透露了環遊世界的省錢秘訣。

NBC報導，露西是越南難民的女兒，她說小時候很少旅行，23歲時拿到了第一本護照，在唸碩士之前她去了歐洲一趟，從此愛上了旅遊，她每年夏天都去旅行，迄今已經去過193個國家。

許多人都很好奇，她如何負擔起如此頻繁的旅行費用。露西說，利用自己的專才，「教育和與兒童一起工作，因為這是我的職業，也是我的熱情。」來報名參加志工交流計畫、申請寄宿家庭。同時，她使用Workaway網站，來尋找房東和媒合志工服務機會，或是透過一個名為HostelWorld的網站打工換宿。

This California teacher got her first passport at the age of 23. Twenty years later, she has been to every country in the world.https://t.co/nuYaFFijkH — NBC Los Angeles (@NBCLA) April 28, 2024

露西還提出了以預算少的小旅行為主的建議，包括賺取信用卡積分來累積獎勵，以及搭乘廉價巴士和火車。另外，她也提到最喜愛的國家就是蒙古，她和當地家庭一起在戈壁沙漠的蒙古包裡住了幾天，早上騎著駱駝，和孩子們一起滑下沙丘的情景，至今令她難忘。

此外，露西也給了獨旅者保持安全的建議，如當時她在考慮是否要去北韓時，最初露西認為，這「聽起來是一個非常愚蠢的想法」，但做了研究就發現，「實際上有三家公司八年來一直在帶遊客去北韓」。她說，靠經驗豐富的旅行社提供導遊、司機和翻譯，也是不錯的選擇，同時提醒大家，要遵守當地的規定。