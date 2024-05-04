桃園警分局為持續維護社會治安、交通平穩，加強犯罪預防、婦幼安全等工作，將重點放在提升識別詐騙、婦幼、交通安全，今天（4日）上午前往桃園區慈文路上風禾公園，結合幼兒嘉年華會活動來辦理預防犯罪、婦幼及交安宣導，希望能藉機將相關常識教授予小朋友及家長，培養法律概念及知識。

桃園警分局落實執行警政署「新世代打擊詐欺策略行動綱領識詐1.5」宣導工作，對參加活動幼兒園幼童及家長們，宣導最新詐騙手法-AI變臉詐騙，桃園分局特別提醒，民眾應如何分辨最近常見的AI詐騙。

1、 請對方「轉轉頭」、「手在臉前揮動」或「換姿勢」，看看畫面中的臉部輪廓是否有模糊或手部穿越的破綻。

2、 請對方說出事先約定的「通關密語」或是彼此才知道的「小祕密或生活細節」。

警方提醒民眾特別留意：AI技術真假難辨，眼見不一定為憑，談到「錢」，不要立即匯款！一定要多方查證或撥打165反詐騙諮詢專線詢問，避免受騙上當。

桃園分局家防官也在現場宣導婦幼安全等相關知識：倘若民眾知道周遭有人正在遭受親密關係暴力，可用拒絕冷暴力、拒絕監控、不貶抑並尊重受害者，以及即時求助等方法來拒絕，避免個人身心健康遭到嚴重傷害。

另外也強調「防制酒駕、駕駛車輛應該停讓行人、行經路口應減速慢行、路上行人也要遵守交通安全規則、注意大型車轉彎時內輪差危險性」等基本的交通安全常識，希望交安理念能向下紮根，以有效防制相關交通事故發生。

詐騙、婦幼安全、交通安全等基本常識與民眾生活息息相關，桃園分局將持續利用各種場合機會，進行分眾、分齡來強化宣導，提升宣導效益，確保民眾生命財產安全。