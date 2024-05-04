資深藝人、民進黨前立委余天女婿陳鑒因涉詐、擔任車手頭，被移送新北地檢署收押。同樣發生親戚涉詐的國民黨立委徐巧芯雖表態不會因此攻擊余天，但也嘲諷「迴力鏢」要綠營評論。名嘴李正皓帶頭用徐的發言回酸「我看起來像余天嗎？」徐巧芯則疑似隔空回嗆「比較像李宗瑞」，而網友嘲諷夫家涉詐，徐也大方回應，她的丈夫劉彥澧是正直又有能力的好人，「能跟他結婚是我的榮幸，其他人就別太羨慕我的幸福」。

徐巧芯因大姑夫妻替詐騙集團洗錢遭收押，連日遭到綠營攻擊，甚至連身上衣物、包包和小時候家中經營早餐店的生活經歷，全都被高度檢視。而民進黨前立委余天近日也發生已故二女兒余苑綺的丈夫陳鑒涉詐遭收押，徐巧芯表示，自己不會跟民進黨一樣因為政治而噁心，去不合理的去傷害余天或他家人，「迴力鏢」只是證明過去對她的攻擊有多荒謬。

而名嘴李正皓則是用徐巧芯先前回應爭議時說的「我長得像我老公嗎？我只對我自己的事情負責」，回酸「我長得像余天嗎？」還在網路上發起「第一屆長得像余天大賽」，包括李正皓、溫朗東及網紅四叉貓等泛綠名嘴，都在網路上模仿、把自己的照片P圖成余天。

對此，徐巧芯昨也疑似隔空回應李正皓，在臉書發文：「確實不像余天，比較像李宗瑞。（自稱陳冠希）」，隔壁棚在P圖取笑余天，看來綠營內鬥真的很兇，說不定明天又可以收到爆料了。媒體人「錢子」錢怡君也留言笑說，「我確定你們鬧翻，這輩子應該無法和好了」，徐也回應，「難說，說不定對方被二度趕走，背骨有一就有二，世事難料。」

對於有網友酸說「妳先生家好棒喔」，徐巧芯也大方回應，「是很棒啊，正直又有能力的好人，能跟他結婚是我的榮幸，其他人就別太羨慕我的幸福了」。還有網友引述民進黨立委黃捷的說法，要徐巧芯辭立委、余天辭新北市民，徐巧芯則傻眼說：「到底要怎麼『辭新北市民』？女婿涉案老丈人要流放到阿里布達小島勞改？捷綠鼠心好歹毒。」