全聯販售各種生鮮，民眾採買相當方便，一名網友分享，日前買了吳郭魚，一大條只要65至68元，處理得相當乾淨，吃起來鮮甜、肉質很嫩，完全沒有土味，CP值超高；貼文引發討論，不少主婦都買過全聯的吳郭魚，大讚品質比市場的更好。

一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文表示，日前在全聯買到好大一隻吳郭魚，一大條只要65元，吃起來非常新鮮、完全沒有土味。

她分享料理方式，先用鹽巴、薑醃半小時，把魚放到電鍋蒸熟，接著加入蔥花、蒜末和醬汁，再蒸一下就完成，魚肉鮮甜又嫩。

貼文曝光引發熱烈討論，許多主婦表示買過全聯的吳郭魚，大家都給出很高的評價，大讚「殺得很乾淨，好吃又便宜」；也有網友直呼全聯的生鮮魚讓人放心，不論吳郭魚或鱸魚，鱗片跟內臟都處理得比傳統市場還乾淨，品質很好。

先前也有許多婆媽在社團大推，一大條吳郭魚才68元，抹鹽乾煎就很好吃，連小孩都愛不釋手。