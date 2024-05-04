雞蛋是重要的蛋白質來源，但許多人常會問，「買回來的雞蛋用水清洗能否保存更久？」對此，毒理專家招名威表示，清洗雞蛋會令水分從蛋殼滲入，反而易造成細菌感染，此舉是不必要的。他並提醒，務必要留意雞蛋的保存期限，一旦發現有異味、蛋黃或蛋白變色、蛋殼不易剝下等況狀，就應盡快丟掉不要食用。

招名威在個人粉專發文表示，基本上雞蛋不需用水清洗，若用水清洗雞蛋，可能會令水分從蛋殼滲入，因雞蛋表面有多達8千個肉眼看不見的小孔，當蛋殼接觸到水時，母雞在蛋殼上留下的保護膜就會被除淨，雞蛋就會被細菌感染了。

但要注意的是，招名威說，摸過雞蛋後務必要洗手，要烹煮雞蛋前也應清洗，這樣才可避免沙門氏桿菌的污染。

至於該如何分辨雞蛋新鮮程度及品質？招名威也分享以下3招：

1、將雞蛋放入裝滿冷水的容器中：若直接沉入水底就是新鮮雞蛋；如一開始往下沉，之後再浮上水面，就是過期雞蛋。原理是不新鮮的雞蛋水分會減少，令蛋內的氣體變大，從而使雞蛋浮上水面；反之，新鮮雞蛋沒有氣體，所以會沉入水底。

2、用燈光照雞蛋：若發現雞蛋尾部的氣室越大，就代表雞蛋越不新鮮。原理與放入水中相同，當雞蛋不再新鮮時，蛋內的氣體就會增加，令雞蛋的氣室變大。

3、直接打蛋在碟子上：若蛋白呈較厚的圓拱形，就代表雞蛋的品質較好；若蛋白呈較稀的扁平狀，就代表雞蛋的品質較一般。

招名威指出，超級市場販售的雞蛋，一般最佳保存期為1～2週，至於存放超過2週的雞蛋是否不能食用，繼續吃會食物中毒？他則說明，雞蛋是蛋白質所組成的，存放的時間超過最佳保存期，蛋白質就會變質，細菌的含量可能會增加，一旦出現異味、蛋黃或蛋白變色、蛋殼不易剝下等情況，就一定要丟掉。