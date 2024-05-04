時序進入5月後，運勢會出現哪些變化？《搜狐網》運勢專欄分享4生肖5月上旬迎好運，例如屬牛容易遇到心儀對象，近期有機會脫單，屬鼠則是財運旺旺來，工作上獲得發展機會，有望紅到發紫，成為職場黑馬。

▎生肖牛

生肖牛5月上旬會感受到浪漫氣息，在工作或社交場合邂逅心儀對象，相遇契機可能是合作計畫，也可能只是一個意外對話，近期容易被愛情力量所吸引，與心儀對象待在一起時心情更輕鬆，周圍充滿溫暖氛圍，彷彿整個世界變得更美好。

▎生肖鼠

生肖鼠頭腦精明，處理事情能力一流，5月上旬霉運消散，運勢逐漸好轉，再窮也能旺，命宮財運滾滾來，事業發展順利，發橫財速度驚人，擁有升遷或加薪的機會，財運紅到發紫，最近是生肖鼠嶄露鋒芒的機會，一定要好好努力把握。

▎生肖馬

生肖馬步入5月上旬，有機會遇到志同道合的夥伴，可能出現在日常生活，例如健身房或工作場所，他們會被對方的穩重與溫柔所吸引，建立起深厚的情感基礎，在這一段時間裡，生肖馬會感受到關懷與溫暖，生活充滿希望與幸福感。

▎生肖豬

生肖豬個性誠實又守信，做事腳踏實地，5月上旬迎來好運，過去的努力將獲得收穫，可能是意外之財或項目成功的獎金，值得注意的是，生肖豬拿到錢後別急著揮霍，建議學習如何理財與儲蓄，謹慎規劃投資，確保財富帶來更大的穩定性。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。