立法院院會藍、白兩黨昨（3日）聯手，讓國民黨傅崐萁、王鴻薇，以及民眾黨麥玉珍等人提案逕付二讀，擋下民進黨立委沈伯洋提案一事，民進黨立委林宜瑾批評，這形同沒收立委對法案的實質審查權，在未經檢視與討論的狀態下，就不論良劣地讓法案逕付二讀或遭到排除，實非全民之福。她也說，民進黨立委將接力提案，直到突破藍白封鎖。

談及遭藍白兩黨挾人數優勢所掌控的院會現況，林宜瑾說，這讓她想起威權統治時期，只要是與國民黨黨意不合，無論書刊雜誌都難逃的查禁命運，只不過如今祭出四面封鎖的幕後主使者已非蔣家政權，而是中國獨裁者習近平。

林宜瑾指出，可以歷史為鏡，1984年鄭南榕決定創辦《自由時代》雜誌，因對查禁、沒收與停刊處分早有預料，所以到處尋求大學畢業證書，以向新聞局登記為發行人，最終申請了22張執照，在國民黨的重重封鎖下，讓「時代」雜誌直到1989年，歷時5年8個月發行未有間斷。

為了抗議並突破藍白在院會的惡意封鎖，林宜瑾表示，她將參照沈伯洋所提《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條及第91條條文修正草案，接續提出法案，並同時邀請認同沈伯洋提案方向的立委同仁們能夠接力提案，「就看國民黨和民眾黨要厚顏無恥阻擋大家實質討論與國家安全相關的法案幾次」。

林宜瑾強調，台灣人不是第一次對抗獨裁者，民主終將戰勝獨裁，並戳破藍白兩黨中國鷹犬與爪牙們的暗黑假面。