邁阿密馬林魚主力球星阿萊斯（Luis Arraez）被「1換4」交易到聖地牙哥教士，美媒ESPN報導馬林魚將獲得3位新秀與韓國投手高祐錫。阿萊斯是連續兩屆打擊王，他是史上首位在美聯、國聯兩個聯盟接連拿下打擊王的超級打者（2022年美聯雙城、2023年國聯馬林魚）。阿萊斯本季在馬林魚出賽33場，打擊率0.299，還沒敲出全壘打。

這是馬林魚棒球新總裁班迪克斯（Peter Bendix）上任後的首樁大型交易案，他去年11月取代華裔女總管伍佩琴（Kim Ng）。

教士預計在這樁大型交易送出第6號新秀海德（Dillon Head）、第9號新秀馬爾西（Jakob Marsee）、第13號新秀馬洛瑞拉（Nathan Marorella）、牛棚投手高祐錫。馬林魚開季9勝24敗在國聯東區墊底，決定拆賣重整球隊，教士在國西16勝18敗，還有機會與道奇一爭高下。高祐錫今年初獲得教士兩年450萬美元合約，但開季就被降到小聯盟2A。

阿萊斯主要是二壘手，必要時也能守備一壘和三壘。教士陣中現有波格茲（Xander Bogaerts）守備二壘，馬恰多（Manny Machado）守備三壘，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）守備一壘，韓國選手金河成守備游擊，阿萊斯加盟後可能其中一人轉去打DH。