嘉義縣東石漁人碼頭白燈塔昨天（3日）傍晚6時許，一名婦人疑為撿東西失足落海事件，附近民眾聽到呼叫聲後立刻通報海巡，恰巧東石安檢所人員在附近執勤，馬上趕到現場，將載浮載沉、未尚漂遠的婦人救上岸送醫，10分鐘內結果這場落水驚魂記。
昨傍晚6點左右，海巡署中部分署第四岸巡隊東石安檢所接獲民眾118報案稱，指漁人碼頭白燈塔有民眾失足落海，海上傳出女性呼救聲，馬上派員並通報線上安檢人員中士吳昇偉、下士張芷琳前往救援，幸好婦人才剛落海不久，在消坡塊一帶載浮載沉，安檢人員機警使用港區設置的救生圈搭配浮水繩，將落海婦人成功救起。
經瞭解，婦人聲稱為撿拾掉落的包包才會冒險跨越欄杆，結果行走在消坡塊時不慎失足落海，經初步檢視婦人未溺水，僅輕微失溫，由救護車送往衛福部朴子醫院治療，幸無大礙，而婦人離去前還不忘感謝海巡的及時救援，讓她安全上岸、保住一命。
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