交通部推行花東觀光振興措施，祭出自由行、團體旅遊、境外包機等多項補助，原計畫7月上路，但經地方反映「太慢」，目前內部正研擬提前至6月實施。學者分析，此補助計畫約有80萬間房可申請，3個月將為花東貢獻27.5％住宿率，有望帶動48億觀光產值。

針對旅客自由行住宿優惠，交通部祭出補助住宿花蓮及台東合法旅宿，花蓮周一至四入住每房補助1000元，周五至日入住每房補助500元；台東周一至四入住每房補助1000元；旅行業辦理2天1夜以上旅遊團，每團20人以上，入住花蓮最高補助2萬元，入住台東最高補助1.5萬元；每家旅行社最多申請5團；另還有境外包機旅客赴花蓮旅遊補助，搭載50名外籍旅客即可請領。

花東觀光振興計畫原訂7月上路，引起地方業者反彈，行政院副院長鄭文燦昨宣布，花東旅遊補貼將提前至6月實施，觀光署長周永暉也證實，地方業者希望時間提前一點，目前正評估最佳效果的上路時間，內部正在研擬中。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，若已準備好，提早實施當然對業者較好，上路時間一般考量道路交通、是否有餘震、地方景觀有無恢復等因素。他強調「若補助在7月，等於6月沒客人」，民眾會想等補助實施後再前往，對業者不利，如今地方與中央經過對話，政府也在認真考量提前上路。

黃正聰指出，0403花蓮大地震後，當地觀光產業損失高達80億元，若算上不住旅宿而借住親友家的旅客，損失恐破百億。政府投入逾13億元經費振興花東觀光，自由行住房直接補助約8億元，等於有80萬間房可申請，其中花蓮約有1.6萬間客房，每房3個月內可使用47次，住宿率約52.6％，另台東約有3.1萬間客房，若花東皆列入補助，每房平均可使用25.27次，3個月內將貢獻住宿率27.5％。

談及經濟效益，黃正聰分析，據觀光暑國內旅遊調查，過夜旅客每日消費近3000元來算，這次每房補助1000元，住2人，每件補助可帶動近6000元觀光收益，以預算8億可補助80萬間房，預估可帶動48億觀光產值。