特爾電力截至目前全台設置63站充電站，營運至今已累積3.5萬個會員，此次與交流資服合作導入跨平台點數聯盟機制，交流資服第一階段已完成導入國泰航空會員計畫「亞洲萬里通」，讓電動車主從日常生活的充電消費，也可賺取航空哩程數，強化會員的黏著度。交流資服在每筆點數累積上採分潤計畫，公司認同特爾電力在台灣持續擴展充電站網絡的經營策略，包含即將啟用新竹竹北旗艦站，且今年將完成100個站點的建置目標。

「區快充」在2024年4月底為止全省已設置2站充電站，營運至今已累積1.5萬筆交易次數。區快充與交流資服合作，導入ACpay完整客製化金流解決方案，讓消費者使用多元支付進行交易，並協助區快充導入分帳系統等加值服務。由於客製化金流解決方案的建置、以及後續每筆交易金額等交流資服皆可獲取開辦申請費以及一定比例手續費，提升交流資服「第三方支付ACpay」的營收，區快充在2024年並將再擴充至少6個超充站。