苗栗縣公館鄉苗119甲線昨天（3日）中午12時許，1名70歲湛姓老婦騎機車，由外側車道突然左切轉彎，同向行駛的多元計程車閃避不及，撞倒機車並隨即起火燃燒，附近居民見狀拿滅火器打火，並打電話報警，警消人員到場將老婦送醫急救仍不治，確實肇責正由轄區苗栗警分局釐清。

27歲黃姓男子駕駛1部紅牌計程車，載同妻子要赴桃園載客，沿苗119甲線公館鄉南往北方向行駛內側車道，在行經仁安村14之3號前方路口時，一部由湛姓老婦所騎乘機車，由同向外側車道突然左切準備左轉，在切至內側車道時，遭黃某計程車撞及倒地，並隨起火燃繞，湛姓老婦倒地受傷，附近居民聞聲出門查看，見到機車起火，趕緊取來滅火器救火，並打電話報警處理。

婦人騎機車行經苗119線，與多元計程車發生車禍，婦人傷重送醫不治。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

轄區苗栗警分局公館分駐所員警及消防局公館分隊人車趕到現場，消防人員迅速布署水線灌救，並將湛姓老婦送往苗栗市大千醫院急救後仍因傷重不治。黃姓司機經酒精檢測未有飲酒情形。

據悉，黃姓司機是載同妻子，準備赴去桃園載客人，湛姓老婦則是騎機車外出買尿布給先生使用，正要回家，機車由外側車道切到內側車道左轉，未注意內側車道有車，黃某也未注意到湛姓老婦機車才撞擊釀禍，確實肇責正由警方調查中。