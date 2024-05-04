假日遇上發射日 海南文昌淇水灣沙灘人氣高

海南島在地理位置上距河內要比距北京更近，而拜沙灘和溫和的氣候之賜，有中國夏威夷之稱。

CNN新聞網3日報導，如今中國各地遊客湧向海南，還有另一個原因，那就是太空。文昌市是火箭發射中心的所在地，也是迎合大眾對太空旅遊興趣日增的旅遊業所在地。中國毫不掩飾，想要在這兒發展旅遊業，並從佛州的美國國家航太總署（NASA）知名火箭發射地卡納維爾角（Cape Canaveral）汲取靈感。

文昌魯能希爾頓酒店內部看起來更像是太空中心，而不是典型的熱帶度假村。從走廊上的天空景像到自助早餐的火箭，飯店的靈感正來自附近的文昌航天發射場。

隨著中國發展太空計畫，激起人們對航太更大的興趣。飯店代表說，有火箭發射時，文昌魯能希爾頓飯店的房價可能會飆漲7倍，而遊客則能從酒店的海灘觀看火箭發射。

中方官媒說，近兩年來，已有150萬人次到文昌旅遊，而飯店也從5家增加到超過50家。毋庸置疑，太空計畫令中國人滿心自豪。例如，攝影師颜澤華（Yan Zehua音譯）就在文昌擺攤，銷售明信片。他坦承，雖然這是第24次到文昌去看火箭發射，但還是很興奮。

而許多父母3日也帶著兒女，見證中國嫦娥六號探測器17點27分由長征五號遙八運載火箭在文昌航天發射場發射。有些家長甚至說，希望能再靠近些，以觀賞火箭發射，好激發孩子對科技的興趣。