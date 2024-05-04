4月3日花蓮發生規模7.2強震後餘震不斷，至今1個月已發生超過1300起，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，403地震到昨天為止已有3波主要地震活動，規模都在6以上，目前第3波已趨緩，接著就會有第4波，並出現規模6地震；以921地震經驗推估，未來還會有4波餘震活動。

氣象署統計，403強震後，截至今天上午10點，已發生1356起餘震，其中規模6到7的地震有5起，規模5到6地震有64起，規模4到5地震有420起。

郭鎧紋分析，從403主震發生到昨天為止，總計出現3波主要地震活動，第1波從4月3日至20日，403當天地震數最高達247個，17至20日有感地震降為4個，這段期間除7.2主震外，還出現規模6.5、6.2兩個規模6以上餘震。

郭鎧紋表示，第2波從4月21日至26日，其中23日出現2起規模6以上餘震；第3波則是從27日到昨天，27日有感地震達25個，並出現1起規模6.1地震。

郭鎧紋認為將來還會有4波地震活動，他說每一波地震活動開始前，餘震次數會增加，之後再發生規模6左右地震，接著減少；雖然推估還有4波餘震活動，但根據過去經驗，每波餘震的總數會逐漸減少，間距也會拉長，民眾不用太過擔心。