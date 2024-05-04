賴清德提三點：競選時在野黨候選人提出政見 對國家人民有益 納入推動計畫。曾薏蘋攝

賴清德提三點：競選時在野黨候選人提出政見 對國家人民有益 納入推動計畫。曾薏蘋攝

準總統賴清德今出席《行動創新AI內閣 新閣策勵營》，賴清德致詞時，引用「三國志」一段話：「能用眾力者，無敵於天下矣﹔能用眾智者，無畏於聖人矣」。強調「眾志成城」的精神；並提出三點，其中競選期間，在野黨候選人提出的政見，如果大家評估，對國家、人民有益，應該要接受，納入推動計畫；「我們若做得好，每個政策都切合民心、民意是我們後盾，當民意成為我們後盾時，相信三黨不過半，民進在國會沒有過半就不是問題。」

賴清德致詞時向每位新任閣員勉勵，期待中央跟地方一起努力，讓未來台灣處處可以安居、人人可以樂業，競選期間，在野黨候選人提出的政見，如果大家評估，對國家、人民有益，應該要接受，讓入推動計畫。

他說，還有一點是，目前政黨都推出自己的主張，如果大家有共識、對國家社會益的，可以優先來做、對國家無益，又沒有共識的，就暫且擱置一邊，對國家社會有益，但還沒有完全有共識的，可能執政黨責無旁貸，進行溝通協調，讓這些政策得以落實。

賴清德說，第二就是請行政院可以發揮團隊精神，「我引用三國志裡一段話：能用眾力者，無敵於天下矣﹔能用眾智者，無畏於聖人矣」。這句話充分說出「眾志成城」的精神，更何況台灣面臨各種挑戰，沒有一個單純部會可以解決，一定是跨部會才能解決，又每一個部會想要推動的政策，沒有跨部會協助也沒有辦法，這充分證明團隊精神、跨部會協助的重要性，眾志成城是行動創新之外，非常重要的精神。

他說，第三點就是請大家傾聽民意、發揮專業、全力以赴。傾聽民意他很喜歡教宗方濟各一句，最大權力就是服務，牧羊人要有羊群的味道，權力的存在是為了服務人民，只有真正服務人民時才是真正權力，執政者、擁有權力者，要跟人民站在一起，沒有一個牧羊人，身上沒有羊群的味道，只有跟羊群再一起的牧羊人，才能夠成功好好牧羊。

他強調，執政者也必須如此。了解民意需求，施政才可以得到人民支持，大家發揮專業。每個閣員都是一時之選，大家發揮專業、全力以赴，該提出新的對策就請提出新對策，該鬆綁法令請鬆綁法令、該提出新的法律請提出新的法院，請大家全力以赴，不要抱殘守缺，「請你們來，就是希望你們能發揮專業，用行動加上創新團隊精神，讓整個施政成效，能夠充分發揮。」

他說，最後他還是要跟大家加油打氣，立院雖然三黨不過半，勢必會有更多折騰，「但是我們有立院黨團做後盾，我們是一個團隊」，黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤及黨團都來給大家指教、協助，最重要「我們若做得好，每個政策都切合民心、民意是我們後盾，當民意成為我們後盾時，相信三黨不過半，民進在國會沒有過半就不是問題」。大家一起加油！