今各地天氣溫暖，中央氣象署表示，環境轉東南風，東半部高溫為27至29度，西半部可達30至32度，局部溫度更高。降雨方面，基隆北海岸及東半部雲量較多，偶有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨的機率，明起水氣增多，上午開始西半部將有斷斷續續的局部陣雨或雷雨。

中央氣象署表示，明起鋒面接近，水氣增多，上午開始西半部地區就斷斷續續有局部陣雨甚至雷雨出現，降雨機率高，且午後對流發展較旺盛，在東北部、東部地區及各山區有局部較大雨勢發生的機率。

下周一6日鋒面位於北部海面，7日鋒面通過，因位在鋒面尾端，且結構較鬆散，主要影響迎風面的北部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區天氣變化較小，中部在下周一雲多，偶有零星陣雨，到下周二轉為多雲到晴，而南部2天皆為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

8至9日東北季風稍增強，北部及東北部地區稍轉涼，其他地區早晚亦涼，水氣逐日減少，下周三迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；下周四僅東部、東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署表示，10日東北季風減弱，但各地早晚仍涼，白天逐漸轉偏東風，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。11至13日東半部地區局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署提醒，近期累積雨量較多且餘震頻繁，山區易有土石鬆動造成崩坍、落石，若非必要請避免前往山區活動，並注意自身安全。