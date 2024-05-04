34歲國民黨台中市六選區立委羅廷瑋，驚傳收到死亡威脅！他昨天（3日）在instagram留言區，發現有民眾留言「羅畜生我要你死，就得死。」羅廷瑋指出，這種不理性言論，令人不禁毛骨悚然，已經報警處理，警方表示，昨天受理報案已展開調查。

羅廷瑋表示，昨天行程滿檔，休息的時候手機突然推播，發現有人在instagram留言，點進去看就發現這則訊息，不知道對方是出於什麼原因，但被恐嚇心理覺得有點不安。

民眾在羅廷瑋instagram留言「羅畜生我要你死，就得死」，警方已鎖定對象依恐赫罪偵辦。（羅廷瑋提供／王煌忠台中傳真）

他指出，長期遭受網軍攻擊已習以為常，但現在已經是收到死亡威脅，且家裡有長輩也有3個小孩子，家裡人現在都很擔心，也為這樣的行為感到非常遺憾，希望只是虛驚一場。

羅廷瑋表示，我國憲法賦予人民言論自由的權利，但當言論威脅他人安危，讓人心生恐懼時恐觸及刑法，希望民眾保持理性，行使言論自由時應注意用詞，切勿觸法，並呼籲警方儘速偵辦。

警方表示，留言者目前已經刪除該則留言，不過警方已經截圖備分，並掌握留言者身分，將調閱該帳號註冊人登記資料比對，全案依恐嚇罪偵辦。