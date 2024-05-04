昨天（3日）傍晚1輛銀色轎車，行經嘉義市忠孝路與新生路路口時，卻突逆向衝入對向車道，直接撞上2輛正在停等紅綠燈的車輛，肇事銀色自小客車頭全毀，輪胎、鋼圈爆裂，這起事故共造成3人受傷送醫，經警方調查，肇事駕駛酒測值為零，駕駛疏忽原因及車禍鑑定尚待調查釐清。

嘉義市消防局昨傍晚5點53分接獲民眾報案，指忠孝路與新生路路口有3車車禍急需救護車，派遣第二消防大隊後湖分隊、東區分隊、第一分隊救護車前往救援，現場1名53歲女性傷者胸口疼痛，52歲男性傷者口腔撕裂傷，右手臂擦傷，18歲男性傷者左眉撕裂傷、下體疼痛，救護人員協助清洗傷口、包紮止血後，並給予保暖、心理支持、生命徵象監測等救護處置後，將傷者送往嘉義基督教醫院後續治療。

嘉義市忠孝路與新生路路口3日傍晚發生3車撞擊車禍，共造成3人受傷。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

據銀色轎車駕駛表示，當時他綠燈起步左轉，不清楚為何車輛會不受控制衝向對向車道，煞車不及才會迎面撞上正在停等紅燈的車輛，根據警方調查，銀色轎車沿忠孝路南往北方向行駛，欲左轉世賢地下道，結果不慎開到北往南車道而發生車禍。

車禍撞擊力道之大，造成銀色轎車車頭全毀，就連輪胎、鋼圈也全都報裂撞壞，嘉市消防局呼籲，行經路口時須放慢車速注意左右來車，車輛路口轉彎或變換車道時應注意左右後視鏡有無來車，並提前打方向燈，警示後方來車減慢速度防止追撞，多一分注意就可減一分災禍，以確保行車安全。