三段祝禱儀式分別為市府團隊、城市及新北市民禱告。（民政局提供）

早餐會從溫馨的詩歌聲中開啟，透過溫暖的福音傳遞滿滿的正能量。（民政局提供）

2024新北市城巿祈禱早餐會今（4）日早上於新店豪鼎飯店舉行，由新北市29區聯禱會、基督教文化交流協會、基督教各教會牧長代表及教友共同祝禱。新北市長侯友宜偕同市府團隊、各級民意代表與會，現場逾400人一同為國家、新北禱告，期盼藉詩歌及祝福，守望土地上的每一個人，平安健康。

早餐會從溫馨的詩歌聲中開啟，透過溫暖的福音傳遞滿滿的正能量。侯友宜表示，用愛讓信仰不分你我，要用說好話代替言語紛爭，給台灣互相疼愛的力量。謝謝神以及現場的牧長、牧友們，讓新北市404萬人口明天更好。

三段祝禱儀式分別為市府團隊、城市及新北市民禱告，最後由市長與9大區牧者代表、基督徒領袖代表，進行「城市翻轉」儀式，匯集各界愛的力量，翻轉貧窮與絕望，翻轉弱勢與不安。並以拼圖的方式，共同拼出新北市「安居樂業，幸福城市」的願景，期許新北市成為安居樂業的幸福之城。

基督教文化交流協會創會理事長魏悌香牧師表示，秉持基督愛世人的理念，今年是第3年在新北市辦理城巿祈禱早餐會，平時會串連各教會推動「攜手愛無限」行動，投入弱勢及社區關懷，具體展現基督的愛。未來將持續與政府、企業共同協力，為社會盡心。

民政局長林耀長指出，新北市各教會長期投入社會公益與慈善服務，深入社區成立多元關懷據點，去年「攜手愛無限」關懷了新北逾7,000戶有需要的家庭，為兒少、長輩及身心障礙者提供多元的照顧，由衷感謝教會，讓社會更溫馨、新北更美好。