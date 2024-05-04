最近有研究發現，那些熱愛改裝車輛，讓車子噪音震耳欲聾的男性車主，在人格特質上，可能比較「黑暗」，被視為精神病患者的機率也隨之增加。

《每日郵報》報導，西安大略大學（University of Western Ontario）一項研究顯示，喜歡特別吵鬧汽車的男性，更有可能是精神病患者。主要的研究者舍默（Julie Aitken Schermer）在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時說，「對他人感受和反應冷酷無情」就是一種「精神病態的表現」，而且「他們可能會因為看到人們受到驚嚇而感到高興。」

在這項研究中，研究人員試著了解「喜愛吵鬧汽車的人」與「黑暗人格特質」之間是否存在關聯，該負面特質有3項：馬基雅維利主義（操縱他人達成目的）、自戀主義和精神病態（衝動地殘酷對待他人）。

Do you like loud cars? You might be a psychopath! Men who want to modify their vehicles to make them noisier are more likely to have dark personality traits, study finds https://t.co/MmrPqHxFol pic.twitter.com/niKjk4GcXB — Daily Mail US (@DailyMail) May 2, 2024

該團隊招募了529名參與者，其中52%為男性，48%為女性，平均年齡為18歲。受試者接受調查，以了解他們對汽車的感受、對於擁有一輛聲音更大汽車的渴望，以及他們是否願意改裝消音器，以擁有一輛聲音更大的汽車。

結果顯示，男性參與者比女性表示，他們渴望擁有一輛聲音更大的汽車，而且他們更願意改裝自己的汽車使其聲音變大。更重要的是，那些表示想要一輛聲音大的汽車的男性參與者，在精神變態方面得分更高。

研究人員在他們的文中寫道：「改裝消音器以提高汽車的噪音，會擾亂遠處的行人、司機和動物，符合虐待狂人格特質，且在十字路口近距離時會嚇到別人，吻合精神病態的樣貌。」

由於汽車改裝在某些國家是非法的，研究人員希望這些發現對當地政府有用。他們補充說，除了執行有關汽車改裝的法律之外，就目前的結果表明，只有呼籲或宣傳沒有用，因為那些在精神病和虐待狂方面得分較高的人，不太可能被說服去裝消音器，即便他們已經對其他人造成傷害。

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