策勵營新閣員互加LINE 卓榮泰：邀入閣不是要讓大家的生活起變化，是讓台灣命運起變化。曾薏蘋攝

新內閣團隊今天（4日）上午舉行「行動創新AI內閣新閣策勵營」，準閣員不少是新面孔，一早到場大家互相寒暄，交換名片並互加通訊軟體line；準閣揆卓榮泰致詞表示，他邀請大家入閣不是要讓大家的生活起變化，而是希望共同努力讓台灣命運起變化，共同改變台灣。

卓榮泰致詞時先提到這次新內閣向人民展現許多特色指出，第一這是超越黨派，在31位公布的行政院首長中，有17位並沒有執政黨黨籍，這是超越黨派。第二是新任首長最多，有26位新任首長，比例高達83.8％。

他說，再來，在31位公布名單中中有9位女性閣員，比例是29％。但這幾個特色，「我認為我們已經向全國人民表示，這是一個行動創新、超越黨派、性別平權，而且注重專業的團隊」。

卓榮泰說，未來內閣成員來自民間產業菁英、學術專業、智庫主力、現任經驗豐富的首長，或長期在地方政府耕耘，希望活動結束時，團隊成員之間建立強而有力的默契，和團隊合作精神，更有信心面對人民期待和未來各種工作挑戰，展現出新內閣是嶄新的堅強團隊。

卓榮泰表示，台灣從威權走到民主時代，他始終沒有忘記「清廉、勤政、愛鄉土」的信念，未來政府將向民眾展現「行動、創新、AI台灣」，他會把這些信念都放在心上，520就任的團隊，將是有準備的政府、有準備的團隊。

卓榮泰向新任閣員表示，邀請大家擔任首長，不是讓你們生活起變化，而是要共同努力讓台灣命運起變化、共同改變台灣，要有信心讓台灣成為更公平社會、文化國家。

他說，大家來自民間，很多產業菁英、學術專業、智庫，也有幾位是現任經驗豐富首長、也有來自地方政府，所組合就是行動創新團隊，希望經過整天共識後，策進對未來目標方向，努力爭取對民眾信任。

卓榮泰表示，現在520上崗位，要展現出有準備政府、團隊，感謝賴清德來勉勵團隊，也謝謝立院總召柯建銘及幹事長吳思瑤，未來在國會攻防上帶領新團隊做更多努力；他指出因為有新任、續任團隊，「你們的加入讓團隊在台灣，讓我們找到可以每個領域出力、一起合作的夥伴」。