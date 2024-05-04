新冠疫情重創全球，台灣在疫情期間的各方面表現相對較佳。台北醫學大學研究團隊於「2024公衛高峰論壇」發表調查指出，台灣在疫情期間（2020年至2021年）的總死亡人數比過去10年平均預期值降低4.85%；分級醫療制度更在疫情期間發揮重大作用，區域醫院、地區醫院的急診服務量，達疫情前120%至160%。

北醫大與泰國馬希竇大學共同舉辦「2024公衛高峰論壇」，邀請美、澳、日、泰等國內外學者專家共襄盛舉，各國學者分享主題涵蓋「COVID-19對群體健康的影響」、「移工健康福祉之永續發展」等領域。

北醫大公共衛生學院副教授高志文指出，根據衛福部統計，台灣於2019年的死亡人數達17萬5千餘人，2020年新冠疫情第一年，因政府嚴守邊境、口罩實名制等措施，整體死亡人數不增反減為17萬3067人。

高志文強調，台灣在疫情前兩年總死亡人數不增反減，且未觀察到任何人口超額死亡，國家防疫表現為全球前段班。統計台灣近4年平均年超額死亡率約3.3%，顯著低於美、英、德等高收入國家。

北醫大公共衛生學院副院長白其卉分享，台灣門診、急診及住院服務量疫情期間降了1成多，於2022年逐漸回升，不過總量仍未達2015年至2019年間的最高量。