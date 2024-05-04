旅美台灣好手張育成4日在IG回報觸身球傷勢，他表示經過MRI核磁共振檢查之後，骨頭沒有斷裂，但是手肘還是非常腫，期盼盡快返回球場。張育成2日在光芒小聯盟3A出賽，2打數1安打，他在7局上遭到觸身球，所幸傷害不重。張育成在3A出賽4場，14打數4安打，有1打點，還未敲全壘打，打擊率0.286。

光芒4日戰勝大都會，外野手羅薩里歐（Amed Rosario）、拉米瑞茲（Harold Ramírez）都繳出3安猛打賞，光芒10比8獲勝，目前15勝18負暫時在美聯東區墊底。

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