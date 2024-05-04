旅美台灣好手張育成4日在IG回報觸身球傷勢，他表示經過MRI核磁共振檢查之後，骨頭沒有斷裂，但是手肘還是非常腫，期盼盡快返回球場。張育成2日在光芒小聯盟3A出賽，2打數1安打，他在7局上遭到觸身球，所幸傷害不重。張育成在3A出賽4場，14打數4安打，有1打點，還未敲全壘打，打擊率0.286。
光芒4日戰勝大都會，外野手羅薩里歐（Amed Rosario）、拉米瑞茲（Harold Ramírez）都繳出3安猛打賞，光芒10比8獲勝，目前15勝18負暫時在美聯東區墊底。
旅美台灣好手張育成4日在IG回報觸身球傷勢，他表示經過MRI核磁共振檢查之後，骨頭沒有斷裂，但是手肘還是非常腫，期盼盡快返回球場。張育成2日在光芒小聯盟3A出賽，2打數1安打，他在7局上遭到觸身球，所幸傷害不重。張育成在3A出賽4場，14打數4安打，有1打點，還未敲全壘打，打擊率0.286。
光芒4日戰勝大都會，外野手羅薩里歐（Amed Rosario）、拉米瑞茲（Harold Ramírez）都繳出3安猛打賞，光芒10比8獲勝，目前15勝18負暫時在美聯東區墊底。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。