前立委、資深男星余天的已故次女余苑綺先生陳鑒（Gary），2日涉嫌詐欺罪被收押，疑似是車手頭，底下養著一批車手。據知情人士爆料，陳鑒走歪路約半年，每月至少可抽成上百萬。

根據《壹蘋新聞網》報導，陳鑒透過朋友介紹認識開虛擬貨幣公司的張姓老闆，發現有油水可撈，約半年前加入，每月可賺上百萬抽成。

陳鑒被捕時很狼狽。（圖／海山警分局提供）

余天先前接受本報訪問表示，他所知道的陳鑒，是在媽媽經營的建築公司就業，但常在晚上工作，他和女兒都覺得很怪，余苑綺甚至常為此事動怒。而余苑綺生前透露，丈夫的工作是承包政府標案建商。

據本報記者了解，今年37歲的陳鑒，雖然在家族的建築公司上班，但疑似月收入沒破5萬元，時常不夠用，數月前透過網路求職加入詐騙集團，擔任「收水」角色，每天工作內容為向車手收取詐騙被害人的贓款，每單金額約200萬到300萬元，1天約收取5單，每單他可抽取2%佣金，算下來不法所得數十萬元；但陳鑒否認從事非法勾當，被抓之前還亮出余天特助名片，證明自己是國會助理；不過，余天已打臉女婿，稱辦公室根本沒有陳鑒的名字，懷疑他自己私下去印名片。

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